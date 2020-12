Arisa, i capelli diventano blu per il concerto di Natale: mai vista così – FOTO

Ospite al concerto di Natale, Arisa ha stregato i suoi fan con un’impeccabile esibizione… e un nuovo taglio di capelli.

Una cosa ormai l’abbiamo capita: Arisa non ha paura di cambiare. Ospite ad un XXVIII Concerto di Natale, la cantante genovese ha sfoggiato il suo solito taglio a caschetto con aggiunta di alcune originalissime ciocche blu. Un cambio di stile che si ascrive in piena regola a quel suo modo di fare da sempre votato all’anticonformismo. Andate alla pagina successiva per vedere il video pubblicato sui suoi profili social.

Arisa, capelli blu e una voce che scalda il cuore