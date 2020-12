Aurora Ramazzotti e il VIDEO emozionante: “Gli ultimi miei 12 mesi…”

La giovane influencer pubblica sul suo profilo Instagram degli scatti inediti presi dalla galleria del cellulare che riassumono il suo 2020.

Proprio nel giorno di Natale, Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere con i suoi follower il 2020 che ha vissuto e che sta volgendo ormai al termine. Sicuramente un anno particolare e complicato come lo è stato per tutti ma che Aurora ha trascorso con gli affetti più cari, a cominciare dalla sua famiglia allargata composta da mamma Michelle con Tomaso Trussardi e le due sorelle Sole e Celeste; e da suo papà Eros, separatosi da poco con la sua Marica Pellegrini.

Non mancano anche il suo fidanzato Goffredo con cui convive ormai da tempo e la sua migliore amica Sara Daniele, figlia del celebre cantautore napoletano scomparso cinque anni fa.

Il 2020 di Aurora Ramazzotti

La figlia della nota conduttrice svizzera e del celebre cantante internazionale, racconta con una serie di scatti il suo 2020 e lo fa attraverso le foto prese dalla galleria del suo cellulare. Risaltano momenti vissuti in allegria e con le persone a lei più care. Non può mancare l’esperienza al Festival di Sanremo che ha vissuto come inviata, la quarantena trascorsa insieme a mamma Michelle e la sua famiglia, il fidanzato Goffredo e la migliore amica Sara.

Aurora mostra anche brevi video al mare, mentre fa ginnastica o mentre si diverte con le amiche, in quest’estate vissuta con qualche sprazzo di normalità.

Al termine del video da lei creato scrive queste parole: “Sapete io ho una pessima memoria e no, non parlo di quando dimentico le chiavi della macchina in giro.. Faccio fatica a ricordare anche cose importanti, come se la mia mente facesse fatica a ricordare cosa tenere e cosa scartare. Ecco.. sto giro di una cosa sono certa: tutto questo non potrò dimenticarlo MAI. Perché se c’è una cosa che quest’anno mi ha insegnato è stato dare valore a ogni sentimento bello o brutto per potercisi aggrappare nei momenti di penombra e che quando torna la luce tutto sembra brillare di più. Quindi 2020 mentre aspettiamo la luce… un po’ fanc*** ma anche un po’ grazie. Ma soprattutto fanc***, ore te ne puoi andare, tranquillo”.

Un bell’augurio, auspicando di un 2021 migliore dell’anno difficile appena trascorso.