Quante volte, scovando una vecchia foto sul web, vi capita di perdervi tra i ricordi di anni passati? Quante volte, guardando alcuni tra i film cult più famosi di sempre, vi chiedete che fine avranno fatto tutti quei dolci bambini che ne erano i protagonisti? La nostra rubrica di Yeslife nasce per soddisfare ogni vostra curiosità.

Macaulay Carson Culkin, bambino di “Mamma ho perso l’aereo”: 30 anni dopo

Quando si parla di film natalizi, non si può certo non citare Mamma ho perso l’aereo. Film cult per eccellenza, la pellicola con protagonista un piccolo e talentuosissimo Macaulay Carson Culkin è uscita nelle sale ben 30 anni fa (1990).

Prima di ottenere quel famoso ruolo, Culkin prese parte a svariate pellicole tra cui L’innocenza del diavolo con Elijah Wood, mentre più tardi interpretò Richie Rich. Le sue esperienze cinematografiche successive al grande colossal (e al suo sequel) sono interessanti, ma sicuramente poco significative nella sua vita. Come la maggior parte degli attori bambini, infatti, Culkin è sempre rimasto – nel bene e nel male – legato al suo personaggio più celebre.

Nel 2004 il suo nome è tornato alla ribalta per via di uno scandalo di droga che lo vide coinvolto. L’attore è stato infatti arrestato per possesso illegale di marijuana e farmaci. Le voci riguardo alla sua dipendenza dalla droga sono discordanti e vanno da blande assoluzioni a giudizi affrettati e catastrofici. Ciò che è certo è che oggi Culkin sembra sereno e si sta dedicando anima e corpo alla sua seconda passione: la musica.

Una curiosità: il piccolo attore (oggi 40enne) è stato amico fin dalla più tenera infanzia del grande Michael Jackson. È stato inoltre fidanzato per alcuni anni con Brenda Song, la famosa London Tipton di Disney Channel.