Vi ricordate il bambino di Un Natale esplosivo? Oggi è nel cast di The Big Bang Theory – FOTO

Vi ricordate il bambino di “Un Natale esplosivo”? Oggi è uno dei principali attori della serie The Big Bang Theory.

Quante volte, scovando una vecchia foto sul web, vi capita di perdervi tra i ricordi di anni passati? Quante volte, guardando alcuni tra i film cult più famosi di sempre, vi chiedete che fine avranno fatto tutti quei dolci bambini che ne erano i protagonisti? La nostra rubrica di Yeslife nasce per soddisfare ogni vostra curiosità.

In questi giorni di festa, ci dedicheremo a scoprire (e riscoprire) la storia dei protagonisti dei migliori film natalizi. Seguiteci in questo entusiasmante viaggio.

Leggi anche -> Che fine ha fatto il bambino di Mamma ho perso l’aereo? Oggi non lo riconoscereste mai – FOTO

Johnny Galecki, il bambino di Un Natale esplosivo è oggi una star delle serie tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jim Parsons 🥰😘 4 Years (@jimparsons41)

Leggi anche -> Era la bambina di L’amore non va in vacanza: oggi ha un figlio e un’anima punk – FOTO

Vi ricordate il bambino di Un Natale esplosivo (1989), film comico del regista Jeremiah S. Chechik? Siamo sicuri che lo abbiate già visto in giro. Si tratta infatti dell’attore di una nota sit-com, che negli ultimi anni ha letteralmente conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il piccolo Rusty Griswold di Un Natale esplosivo è infatti Johnny Galecki, noto ai più per il suo ruolo di Leonard Hofstadter.

L’attore di The Big Bang Theory vanta oltre 20 pellicole di successo, ma il suo ruolo di dolce ed impacciato nerd della sit-com con Jim Parsons è decisamente uno dei più riusciti. Oggi, all’età di 45 anni, Galecki deve molto a quel ruolo che gli dette visibilità quando ne aveva solo 13.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Big Bang Theory (@thebig_bangtheory)

Una curiosità: Johnny Galecki ha recitato in film di grande successo come Mr Bean – L’ultima catastrofe ed In Time del regista Andrew Niccol.