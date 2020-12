Barbara D’Urso, grave insulto sotto il suo post. Minacciata anche a Natale

Barbara D’Urso, conduttrice tanto apprezzata quanto detestata, ha ricevuto insulti anche nel giorno di Natale: la grave minaccia sotto il suo ultimo post

Che Barbara D’Urso sia una conduttrice che fa discutere, è oramai noto a tutti. La padrona di casa dei fortunatissimi programmi di Canale Cinque – quali “Live – Non è la D’Urso” e “Pomeriggio Cinque” – è una figura che divide: c’è chi la ama follemente, e chi la detesta. Non di rado, la conduttrice riceve insulti e minacce sotto i suoi post di Instagram.

Il comportamento della D’Urso, molto spesso, fa insospettire i fan, che le rimproverano la falsità e la tendenza ad esasperare qualsiasi atteggiamento. Talvolta, gli insulti rivolti alla conduttrice sono fin troppo pesanti. Di recente, ad esser preso di mira è stato lo scatto in cui Barbara ha fatto i propri auguri di Natale ai followers: tra i commenti, una grave minaccia indirizzata proprio a lei.

Barbara D’Urso insultata: l’orribile commento sotto il post

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha voluto augurare ai propri followers un sereno Natale, così come hanno fatto moltissimi altri vip. Nello scatto postato su Instagram, la D’Urso ha creato una cornice natalizia attorno alla sua foto, aggiungendo anche la scritta “Merry Christmas“. Non poteva mancare il consueto “Col cuore“, che è oramai il segno distintivo della presentatrice. Tra commenti di apprezzamento e lusinghe, c’è tuttavia anche chi non ha gradito affatto il messaggio di Barbara.

Un utente, in particolare, ha sfogato la propria rabbia nei confronti della D’Urso, insultandola pesantemente. L’hater, minacciandola, le ha rivolto le seguenti parole: “Fai schifo, meriti le peggiori cose“. A quanto pare, le critiche per Barbara non conoscono tregua, neanche nei giorni di festa.

A fronte di molteplici insulti, c’è però anche chi ha mostrato il proprio appoggio a Barbara, facendole arrivare commenti colmi di affetto: “Auguri Barbara“, “Ti auguriamo uno splendido Natale“, le scrivono i suoi sostenitori.