Barbara Pedrotti, quando l’allenamento natalizio è sexy: fan in visibilio – FOTO

Barbara Pedrotti si allena anche oggi in una giornata dedicata per i “comuni mortali” alle abbuffate natalizie: la conduttrice è in splendida forma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

La giornalista Barbara Pedrotti non ne vuole sapere di rinunciare al suo fisico perfetto e in barba alle calorie assunte durante questi giorni di pranzi e cene natalizie si allena in sella sulla sua cyclette. La bella ex conduttrice di Bwin ha mandato i fan in visibilio grazie a uno scatto pubblicato poco fa sui social network in cui si rivolge proprio ai suoi seguaci esortandoli a seguire il suo esempio. La Pedrotti in abiti sportivi delizia il suo pubblico in una posa decisamente sensuale mentre è intenta a sostenere la sua seduta di spinning. Barbara Pedrotti non rinuncia quindi a mantenersi in forma anche durante queste feste natalizie in cui tutti dobbiamo fare i conti con i chili di troppo che inevitabilmente ci fanno compagnia.

Barbara Pedrotti: vita e carriera della “signorina delle scommesse”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Barbara Pedrotti è un’appassionata di sport, precisamente di calcio ed è riuscita a far carriera proprio nel mondo del giornalismo sportivo grazie alle sua passione. È entrata in casa Sky e molti l’hanno conosciuta anche per essere il volto delle scommesse sportive di Bwin. Nell’intervallo delle gare agonistiche di Serie A aggiornava i telespettatori delle quote migliori per scommettere. Tuttavia il suo primo amore è stato il ciclismo, è stata infatti inviata per Beln Sports. Tre anni fa invece i tifosi del Torino hanno potuto apprezzare la sua eleganza e bellezza visto che la Pedrotti è stata il volto del canale degli appassionati della squadra granata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Oltre a essere una grande appassionata del giornalismo sportivo, sarebbe potuta essere lei stessa una protagonista: se non fosse stato per un problema al ginocchio infatti avrebbe potuto eccellere nel campo delle gare di motociclismo.