Beautiful, va e viene dai palinsesti: quando inizia la seconda pausa natalizia

Anche quest’anno, Beautiful va e viene dai palinsesti della Mediaset: quando inizia e quanto dura la seconda pausa invernale.

Come ogni anni le vacanze di Natale generano gran confusione negli amanti delle fiction e delle soap opera. La programmazione dei palinsesti è un disastro e le serie vanno e vengono senza che Rai e Mediaset informino adeguatamente i loro spettatori. Dopo una breve pausa che ha riguardato solo i “giorni caldi” del 24 e 25 dicembre, Beautiful torna oggi 26 dicembre con il prosieguo della vicenda Katie/Flo. Ma il ritorno non è permanente: è prevista infatti una seconda pausa tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno. Non sono ancora state date notizie certe, invece, per quanto riguarda l’Epifania, ma continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti!

Nel frattempo, ripercorriamo insieme le ultime puntate e scopriamo cosa ci aspetta.

Beautiful, dove eravamo rimasti e cosa ci attende dopo la pausa

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke e Ridge scontrarsi duramente. I coniugi Forrester hanno vedute divergenti riguardo al ruolo di Thomas all’interno della famiglia e Brooke crede (a buon vedere) che il ragazzo potrebbe fare nuovamente del male ad Hope. Dopo un pesantissimo litigio, Ridge è andato ad ubriacarsi al Bikini e qui ha incontrato Shauna, che lo ha riaccompagnato in camera. Grata della compassione che Ridge ha dimostrato, permettendo a Flo di uscire di prigione, la Fulton ha baciato lo stilista mentre lui era privo di sensi. Quando Brooke ha scoperto del mezzo tradimento di Ridge, è andata su tutte le furie, ma non ha avuto il tempo di affrontare il dolore perché nel frattempo Katie si è sentita male. Dopo un trapianto di reni in extremis, ora la famiglia Logan scoprirà che il misterioso donatore anonimo di Katie altri non è che Flo, che sta cercando di espiare le sue colpe.

Nelle prossime puntate vedremo il ritorno del tanto amato (ed odiato) triangolo Liam-Hope-Steffy, mentre per Thomas potrebbe presentarsi una nuova e fruttuosa alleanza.