Benedetta Parodi. Ultimo messaggio di Natale: “Chiudo i fornelli” – FOTO

Benedetta Parodi. La giornalista e conduttrice televisiva regala un meraviglioso scatto natalizio ai suoi fan su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Il giorno di Natale la giornalista e conduttrice televisiva Benedetta Parodi non ha fatto mancare la sua vicinanza al pubblico che la segue con affetto anche attraverso i canali social. Solo su Instagram conta, infatti, quasi 1 milione di contatti che quotidianamente seguono la loro beniamima per avere informazioni sulle sue avventure lavorative e sui segreti in cucina che prontamente sa regalare.

“Buon Natale a tutti!! E con quest’ultima cena del 25 chiudo i fornelli fino al 2021″ – scrive come ultimo post sulla sua bacheca. Non temete, non è un addio permanente. La giornalista si prenderà solo una piccola pausa in occasione delle feste, in attesa di ritornare ai ritmi abitudinari. Quest’anno appena trascorso, tra alti e bassi per tutti, l’ha vista impegnata su diversi fronti. Televisione, radio, scrittura e ovviamente la cucina. Non si è fatta mancare nulla questa stacanovista del panorama dello spettacolo e dell’informazione italiana, una certezza ormai da diversi anni.

LEGGI ANCHE —–> Silvio Berlusconi, Natale con l’amico speciale: l’augurio agli italiani

Benedetta Parodi raccoglie i frutti del suo successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

LEGGI ANCHE —–> Paolo Rossi, il retroscena da brividi poco prima della morte: “Poche sanno…”

Benedetta Parodi, nonostante l’anno infausto un po’ per tutti, sta comunque vivendo un momento sereno. La giornalista, infatti, sta godendo dei successi della sua ultima fatica letteraria: Una poltrona in cucina. Ancora una volta è riuscita a unire il lavoro alle proprie passioni, un traguardo a cui tutti anelano ma che non sempre è facilmente raggiungibile. La conduttrice tv Benedetta Parodi è la prova vivente che, a volte, è possibile.

Il cibo e la scrittura si fondono in un’opera che, come la stessa giornalista ha precisato, è la storia di un percorso, un viaggio nella memoria per far riaffiorare i momenti più importanti della sua vita, dalla giovane età fino ad arrivare alla scoperta del suo più grande amore: la cucina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Impegnata attualmente nella conduzione di “Le mattine di Radio Capital”, sull’omonima radio, a fianco di Chicco Giuliani, in onda dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria pre-pranzo. In televisione ha concluso il mese scorso la prima edizione di Senti Chi Mangia, programma andato in onda su La7.

Chissà quali progetti lavorativi le riserverà il 2021.