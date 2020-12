Bruno Vespa, record di vendite per il nuovo libro su Mussolini e l’Italia

Il libro firmato da Bruno Vespa è in assoluto il più venduto in queste feste. Il volume è dedicato a Mussolini e all’Italia. Con un tweet il giornalista ringrazia i lettori.

Doppi auguri per Bruno Vespa. Non solo per le feste ma anche per il record di vendite del suo nuovo libro. Un saggio storico dedicato a Mussolini e all’Italia.

“Perché l’Italia amó Mussolini”, titolo del volume, è in testa alle classifiche. Una rarità visto che il volume di Vespa è un saggio storico. Edito Mondadori, nel libro l’autore analizza le ragioni che si celano dietro la nascita del fascismo e la sua conquista del potere. In precedenti libri Vespa aveva già affrontato tematiche legate alla storia della politica italiana.

Il libro è stato presentato la scorsa settimana con una conferenza stampa. Presenti anche Salvini, Meloni e Berlusconi in collegamento. Il tutto è stata trasmesso in diretta sui canali social del conduttore di Porta a Porta.

Saggio di Vespa: il parallelismo tra la dittatura di Mussolini e quella del covid

Buon Natale a tutti e grazie ai lettori che hanno fatto di”Perché l’Italia amó Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus)” il libro in assoluto più venduto a Natale.Cosa mai accaduta a un saggio nella memoria recente. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) December 25, 2020

A parlare del successo del libro è lo stesso Vespa con tweet di ringraziamento ai lettori pubblicato ieri.

Con questa nuova uscita, Vespa ha voluto raccontare non solo la dittatura di Benito Mussolini ma anche quella del coronavirus. “Il signor covid”, è il nome con cui Vespa chiama il virus che ha messo in ginocchio il mondo nell’ultimo anno. Un parallelismo in cui l’autore sottolinea come entrambe le dittature abbiamo soppresso le libertà dei cittadini.

Il libro si apre con una passeggiata a piazza Venezia. Colma di gente durante i proclami di Mussolini e deserta in questa primavera 2020 durante il lockdown.