Caterina Balivo: rivela la ricetta perfetta per le feste, è una delizia – FOTO

La conduttrice Caterina Balivo offre un delizioso consiglio per gli amanti della cucina e della buona forchetta: ecco la ricetta ad hoc.

Le feste natalizie di quest’anno pare che siano una continua scoperta in ambito culinario per la conduttrice televisiva ed ex modella Caterina Balivo. La paladina dei programmi Rai Vieni da Me e Detto Fatto adesso sperimenta una ricetta dai connotati davvero deliziosi da esibire in famiglia durante le feste. Il prezioso consiglio, però, vuole che venga raggiunto anche dai suoi fan, e allora, assieme ad uno scatto che invita loro ad aggiungersi alla sua tavola, svela la ricetta in questione.

Leggi anche —>>> Caterina Balivo: arriva la dichiarazione su Instagram: “E’ tutto per me”

Caterina Balivo: la ricetta “perfetta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Potrebbe interessarti anche —>>> Caterina Balivo: sorpresa di Natale sotto l’albero, il vestito non c’è più

Il realtà si tratta di un piatto molto semplice e soprattutto alla portata di tutti. Lo scatto che Caterina ha pubblicato sul suo profilo Instagram durante il pranzo di Natale, oltre a far venire l’acquolina in bocca ai presenti, ha come protagonista una buonissima ricetta: la lasagna ai funghi ovviamente homemade.

“Qui ci dobbiamo ancora riprendere dalla mia lasagna ai 🍄 ” sono le parole della presentatrice dopo aver goduto della pietanza. “#Natale2020 a Roma da soli, mi mancano i miei genitori, le mie sorelle… ma grati di esserci arrivati sani 🙏🏻”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

In effetti la tavola, nonostante le sue grandi dimensioni, pare che sia davvero desolata a causa delle normative vigenti per la prevenzione del contagio. Ma Caterina non vuole scoraggiarsi godendo invece della semplicità di ciò che resta.