Chiara Biasi sempre più favolosa sui social: la nota influencer ha condiviso tre scatti da capogiro su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara Biasi è una delle influencer più note e amate dal pubblico italiano. La 30enne è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 2,7 milioni di follower. La nativa di Pordenone ha avuto alcune storie importanti: dopo aver condiviso tre anni con l’imprenditore Oscar Branzani, ebbe una storia con il bomber Simone Zaza. La Biasi, grazie anche alla sua passione per la moda, rappresenta e collabora spesso con brand di caratura mondiale.

Chiara ama deliziare la sua platea di follower con scatti da favola. La classe 1990, poco fa, ha messo in rete una serie stupefacente di scatti in cui ha messo in mostra la sua straordinaria bellezza.

Chiara Biasi, la serie di scatti lascia i fan a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara, poco fa, ha condiviso su Instagram tre scatti spettacolari. La nota influencer si è fotografata vicina all’albero di Natale. Il suo outfit è da applausi mentre la bellezza del suo viso è come al solito disarmante. Le sue labbra carnose e il suo sguardo profondo fanno impazzire i fan.

Il post ha già raccolto 14mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Che bel sorriso”, “Il sorriso più bello del mondo”, “Che bella”, “Super meravigliosa”, “Bellissima Amore”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara, qualche giorno fa, mandò in tilt il web con una foto straordinaria in cui non indossava né maglie né reggiseno. Come se non bastasse, la 30enne indossava dei pantaloni strettissimi che mettevano in evidenza il suo didietro fenomenale.