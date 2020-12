Christian Vieri, lo scatto di Natale più bello: “Auguri a tutti”

L’ex bomber della Serie A, Christian Vieri ha postato su Instagram uno scatto formato family. Il post di auguri di un “Buon Natale a tutti”

Uno dei migliori centravanti della storia della Serie A fa parlare ancora di sè, nonostante abbia messo già da tempo gli scarpini al chiodo. Si tratta di Christian Vieri, il bomber che ha fatto le “fortune” nerazzurre a suon di gol e prestazioni.

Nel corso della sua carriera ha fatto sognare milioni di appassionati e nel panorama calcistico nazionale che internazionale. Oggi la sua vita è accompagnata da innumerevoli vicende Gossip e pose “playboy” per franchising alla moda. Dal campo alle “bizzarrie” cordiali è un attimo, per il Bobone di turno che ora si gode la propria vita nel migliore dei modi.

Nel post calcio ha portato all’altare l’ex velina di Striscia La Notizia, Costanza Caracciolo, con la quale ha condiviso la gioia per il doppio avvento della “cicogna”

Christian Vieri, l’atmosfera speciale del periodo

La svolta di vita di Christian Vieri si è avuta nei post campi da gioco. Il merito di una relazione che ancora oggi “scoppia” di affeinità e felicità è della compagna Costanza Caracciolo. Il bobone dopo aver fatto le fortune della Serie A è stata vittima di continui e fortunati corteggiamenti da parte dell’ex velina.

Lui non ha mosso un dito, eppure una donna come lei, dagli occhi chiari e profondi e di una bellezza infinita gli ha reso la vita una favola fantastica. La testimonianza più concreta ve la dà il papà “bobone” di famiglia, che ha voluto condividere con tutti i suoi follower, la gioia e la felicità che può regalare questo momento.

Su Instagram è innegabile il sorriso e il senso d’unione familiare, in compagnia di Costanza Caracciolo e delle due piccioncine, Stella e Isabel. Un contesto temporale così difficile, reso comunque indimenticabile per l’atmosfera che si respira in casa, condita da contorni festosi, come l’albero di Natale luccicante e i doni dorati sul pavimento che producono un effetto quasi “fiabesco”: “Buon Natale a tutti” dalla famiglia Vieri