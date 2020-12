Cosa farà Cannoletta con la somma vinta all’eredità? Iniziano i sospetti…

Cannoletta è riuscito a battere ogni record, vincendo 280.000 € e diventando il campione indiscusso del programma di Rai 1, condotto da Insinna.

Oltre ad aver guadagnato una cifra esorbitante, Massimo Cannoletta ha acquisito tantissimi nuovi followers sui social, nei quali qualcuno lo ha definito “enciclopedia umana” e “Wikipedia istantaneo“.

Su Instagram ha ormai più di 63mila seguaci e già sa come usare il suo pubblico e come spendere i suoi soldi: “Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti che si è molto allargato grazie alla visibilità che mi ha dato il gioco di Rai1”.

“So che cosa farò con quei 280mila euro“

Massimo ha rilasciato un’intervista al Corriere in cui racconta le sue sensazioni durante il programma: “Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. Iniziava a mancarmi la concentrazione […] Non è semplice partecipare a un gioco di questo tipo in piena pandemia”.

Invece, nel corso di un’intervista a Il Messaggero ha sottolineato: “La cultura paga“.

Alla domanda che gli è stata posta, cioè come spenderà la fortuna fatta all’Eredità, ha rispondo affermando: “So che cosa farò con quei 280mila euro”.

E ancora: “Il mio paradiso? È nel mezzo dell’Oceano“.

Questa sua confessione ha dato il via ai sospetti secondo cui un giorno lascerà tutto per partire, e forse anche andare a vivere, nel posto che lui chiama “il suo paradiso”.

Massimo partirà davvero verso un’isola in mezzo al Pacifico?

Aspettiamo con ansia una sua conferma o una sua smentita.