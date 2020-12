Elisa Visari, il seno esplode nel primo piano estivo. “Se non ora, quando?” – FOTO

La modella e attrice Elisa Visari ha condiviso uno scatto che la vede indossare una canotta bianca succinta, fisico mozzafiato e sorriso incantevole

La 19enne Elisa Visari si è fatta conoscere al grande pubblico per la partecipazione nella serie di Rai Uno “Don Matteo 11” nel ruolo di Rebecca, parte che l’ha resa celebre visto il seguito che il programma ha ormai da moltissimi anni. Ha partecipato anche al film “A casa tutti bene” con la regia di Gabriele Muccino nel 2018. Elisa nel 2019 è stata anche premiata al Giffoni Film Festival con l’Explosive Talent Award.

Proprio in questi mesi è al lavoro con l’ultima opera proprio di Muccino “L’isola che non c’è” dove interpreterà Luna. Le riprese della pellicola sono state girate per la maggior parte sull’Isola di Ischia, allestita per l’occasione in un grande set a cielo aperto.

Esplosiva come non mai, Elisa Visari è di una bellezza incantevole in top e sorriso acceso

Le voci di questo momento vorrebbero Elisa Visari insieme con Andrea Diamante, ex di Giulia De Lellis e nelle stories condivise dei due ragazzi spesso sono stati pizzicati insieme. La modella è sempre molto riservata riguardo la sua vita privata ma è inevitabile che gli occhi siano puntati su di lei visto che stiamo parlando di Diamante.

Inoltre i due sono stati visti insieme anche a Dubai per una vacanza insieme, cosa che ha dato conferma della presunta storia tra i due. Elisa ha uno sguardo acqua e sapone, è una giovane donna che sta sbocciando e che ancora non ha dato il massimo di sé stessa ma che per il momento sta catturando i fan che la seguono nelle sue giornate.

Nell’ultimo scatto pubblicato sulla pagina Instagram la vediamo nel deserto al tramonto mentre il sole le illumina la pelle ambrata.

Indossa un top bianco che le mette in evidenza il seno, una cinta marrone che le stringe il punto vita ed una gonna svolazzante a balze. I capelli le accarezzano il viso mossi dalla brezza della sera, collane dorate le ornano il collo mentre lo sguardo si perde verso chi le scatta la foto.