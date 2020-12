Elisabetta Canalis, la scomparsa del padre: un dolore intollerabile

Elisabetta Canalis, la famosa ex velina di “Striscia la Notizia” ha affrontato uno dei dolori più terribili che una figlia possa avere: la drammatica scomparsa di suo padre

Elisabetta Canalis è la famosa ex velina mora di Striscia la Notizia. Ora è un’imprenditrice di successo e vive negli Stati Uniti. Decise di cambiare paese e trasferirsi al di là dell’oceano quando stava con l’attore George Clooney, i due sono stati insieme dal 2009 al 2011. Adesso Elisabetta è fidanzata con Brian Perry, da cui ha avuto nel 2015 la splendida figlia Skyler Eva: la famiglia vive a Los Angeles. Ma proprio negli States, due anni dopo, la showgirl ha dovuto affrontare un lutto intollerabile. Suo padre Giulio Cesare era andato a trovare figlia e nipotina ma durante il soggiorno ebbe un ictus. Perry e la Canalis accompagnarono l’uomo in ospedale, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita. Nonostante ciò, Giulio Cesare non ce l’ha fatta.

LEGGI ANCHE -> Zucchero e il dramma della depressione: Così mi sono salvato

Elisabetta Canalis: il racconto della scomparsa del padre

LEGGI ANCHE -> L’Eredità, Massimo Cannoletta perde e Insinna reagisce cosi: gelo in studio

Elisabetta Canalis ha raccontato del tragico avvenimento un anno fa durante il programma di Mara Venier, “Domenica In”. Era molto legata al padre ma è stato un rapporto che ha approfondito con il tempo, diventando adulta. La Canalis ha rivelato alla storica conduttrice della Rai che quando era piccola non riusciva a capire in pieno il padre “un uomo di altri tempi”, che aveva difficoltà a comunicare i suoi sentimenti ma poi con l’età adulta, Elisabetta ha visto il suo caro papà invecchiare e si è accorta delle “sue fragilità, era diverso. Era la generazione del dopoguerra, aveva delle regole rigide, ma so che mio papà mi ha amato tantissimo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Proprio nel momento in cui Giulio Cesare si è ammalato e stava per morire, Elisabetta ha sentito verso di lui una forte vicinanza: “Forse la cosa che ha unito più me e mio padre è stata la sua morte. Quando ci hanno chiamato dall’ospedale perché qualcosa non andava, ho pensato che fosse giusto andare lì”. Per la showgirl è stato come essere con lui nel momento più importante.