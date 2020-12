Elisabetta Gregoraci come non l’abbiamo mai vista: “Il mio tutto…” – FOTO

L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip posta una foto in cui svela chi è il suo grande amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Sicuramente è stata una delle concorrenti più discusse di quest’ultima edizione del reality show di Canale 5, stiamo parlando della bellissima Elisabetta Gregoraci uscita dalla Casa più spiata d’Italia una settimana fa quando le è stato comunicato che non avrebbe potuto passare il Natale con il suo Nathan Falco.

La donna infatti è mamma del piccolo Nathan, avuto dal suo matrimonio con Flavio Briatore, naufragato tre anni fa.

I due sono ancora molto legati per il bene del figlio e anche dentro la Casa Elisabetta ha riservato sempre parole molto delicate nei confronti del suo ex marito confessando anche che durante il lockdown le avrebbe chiesto di sposarla di nuovo.

Flavio Briatore non è mai voluto apparire ma durante la sua avventura nella casa le ha scritto una lettera in cui ha dimostrato il bene profondo che lo lega ad Elisabetta.

Non è chiaro se sia stato proprio questo legame tra i due a frenare Elisabetta da una possibile storia con Pierpaolo Pretelli che ha provato in tutti i modi di conquistare il cuore della bella calabrese.

Elisabetta e il ‘suo tutto’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

In questo dolcissimo scatto la Gregoraci si lascia immortalare con il suo grandissimo amore: il figlio Nathan Falco. E nella didascalia scrive ‘il mio tutto‘, mettendo a tacere voci su possibili nuovi amori e mettendo in chiaro che al momento nel suo cuore c’è posto solo per il piccolo Briatore.

Nathan oggi ha dieci anni ed è molto legato ai suoi genitori che non gli fanno mancare mai nulla e condividono il loro tempo insieme a lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Proprio ieri ha pubblicato questo post in cui era immortalata insieme al figlio e all’ex marito con cui ha trascorso il Natale insieme.