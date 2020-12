Elodie, l’anno d’oro della cantante scandito da FOTO seducenti

Momento d’oro per Elodie; la cantante romana infatti si è aggiudicata numerosi riconoscimenti. Voce e presenza scenica, connubio pericoloso.

Sicuramente un anno spumeggiante per Elodie; per la cantante romana il 2020 ha segnato un punto di svolta per la carriera. La partecipazione a Sanremo, le due hit estive che l’hanno consacrata regina dei tormentoni 2020, iniziando con Guaranà – le cui treccine sono diventate must della stagione estiva – e poi proseguire l’onda del successo con Ciclone, una collaborazione che le ha consentito di lavorare con gli eterni Gipsy Kings. A quanto pare, Elodie ha raggiunto un importante traguardo: è l’artista italiana più ascoltata su Spotify. L’album, “This is Elodie x Christmas EP” continua infatti a riscuotere successo.

Ma Elodie è non solo voce: ambita tra i principali brand di moda, è testimonial di un noto marchio di abbigliamento sportivo – PUMA – e sono tanti infatti i post nei quali la cantante propone dei sexy outfit sportivi, per fare attività fisica ma senza nascondere le proprie forme. Il fisico statuario, le forme proporzionate la rendono tra le donne più desiderate.

Elodie, sensualità pura 365 giorni l’anno

Il profilo seguitissimo su Instagram di Elodie – che vanta due milioni di follower – è un tripudio di voce, bellezza e sensualità: elevatasi a icona di moda, sono tantissimi gli outfit che risaltano le gambe chilometriche ed il fisico asciutto, senza tralasciare un generoso decollété che stuzzica l’occhio dei numerosi follower che la “corteggiano” con commenti dolci e romantici. Anche se non mancano – come sempre – le critiche; proprio sul suo ultimo post – due giorni fa – qualcuno avrebbe commentato: “Possibile che ogni volta che appari è solamente per mostrare lo sponsor…”

Un commento che ha ricevuto numerosi like, tranne quello della diretta interessata.