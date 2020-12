Enrico Papi, il ritorno a Mediaset: colpo di scena

Enrico Papi può tornare a Mediaset nel 2021, ecco il programma in serbo per il popolare conduttore televisivo: ruba la scena a un collega

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Papi (@enricopapiofficial)

Manca ormai da diversi anni sulle reti Mediaset. Per l’esattezza dal 2017, ma a lungo, in passato, ha scritto pagine di storia del network. Parliamo di Enrico Papi, celebre soprattutto per gli anni passati alla conduzione del popolare show Sarabanda. Adesso, Papi potrebbe tornare a Mediaset. Si prevede infatti un nuovo accordo tra il produttore e l’emittente, per il 2021. E le sorprese, stando alle indiscrezioni, non mancano, anzi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morgan infuriato da Enrico Papi, cosa è successo durante il programma

Enrico Papi, le indiscrezioni: la conduzione al posto di Paolo Bonolis, a sorpresa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Paolo Bonolis fa preoccupare tutti: dov’è? E come sta Luca Laurenti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Quanto filtra dagli studi di Cologno Monzese, infatti, è che gli si vorrebbe affidare la conduzione di Scherzi a Parte. In questo senso, dunque, Papi ruberebbe la scena a Paolo Bonolis, conduttore dell’ultima edizione del programma, nel 2018. Ma non è finita qui.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Papi (@enricopapiofficial)

Pare infatti che Scherzi a Parte non sia l’unico programma destinato a Enrico Papi. Infatti, per lui, si starebbe studiando anche un nuovo show, in fascia preserale, esattamente come capitato anni fa con Sarabanda. Al momento non è possibile sapere di più e in ogni caso siamo ancora nel campo dei rumours. Nulla di confermato, ma staremo a vedere che cosa prevedrà Mediaset per il palinsesto delle prossime stagioni.