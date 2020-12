Erica Piamonte. L’ autoironia sul suo lato B: “Meglio il panettone 1 o 2?” – FOTO

Erica Piamonte. L’influencer toscana prosegue con i suoi sexy auguri di Natale e ironizza sulle sue forme voluttuose

L’influencer Erica Piamonte è sempre più gettonata tra il pubblico online nostrano che la sta incoronando reginetta del web. Ha al suo attivo quasi 360mila follower su Instagram, numero importante che cresce ogni giorno di più.

Classe 1988, nata a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, è venuta alla ribalta grazie alla sua partecipazione alla sedicesima edizione del programma Grande Fratello. E’ stata apprezzata per il suo carattere esuberante e ribelle. La gente ha empatizzato molto con lei per le dichiarazioni riguardo il difficile rapporto con i suoi genitori; lei stessa ha detto di esser consapevole di non essere la figlia che avrebbero voluto. In una delle dirette nella casa più spiata d’Italia ha fatto coming out dicendo di essere bisessuale, proprio all’insaputa dei suoi.

Erica Piamonte è stata protagonista delle pagine di gossip dei giornali italiani per via della sua relazione con Taylor Mega, modella e popolarissima influencer da 2,5 milioni di follower su Instagram, conclusasi con l’inizio del rapporto di quest’ultima con Giorgia Caldarulo.

La Piamonte si è consolata tra le braccia di Alessandro Di Cicco, fotografo che spesso immortala la sua fidanzata con scatti suggestivi.

Erica Piamonte: “Quale scatto preferite?”

Erica Piamonte non si smentisce nemmeno a Natale. Pubblica infatti due scatti provocanti, tipici del suo stile. Nell’ultimo la vediamo con un completino di lamè argentato e luccicante, che fascia le sue forme esplosive. “Tanti auguri a tutti voi! Vi amo tutti! Spero che stiate bene nonostante tutto! Dobbiamo essere forti” – scrive l’influencer. Poi si lascia andare all’autoironia, puntanto i riflettori sul suo tondeggiante lato b, messo in bella mostra e chiede ai fan quale foto preferiscano. “Io comunque ho portato il panettone ahahahhaha 1 o 2 ?”

Con una bellezza esplosiva come quella di Erica la scelta sarà ardua. “Tutte e due e via! Ma che spettacolo Erica!” – scrive qualcuno, difficile dargli torto. In poche ore oltre 23mila like e una pioggia di commenti.