Mamma Eva Henger posta FOTO sobria, Mercedesz risponde con fondoschiena da urlo

Mercedesz Henger attraverso uno scatto pubblicato sui social in cui si mostra tra montagne innevate riesce ad alzare notevolmente la temperatura nonostante il freddo che la circonda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Clima rigido e freddo intenso non riescono a far demordere la stupenda Mercedesz Henger dal pubblicare una foto sulla sua pagina Instagram capace di far salire la temperatura dei suoi fan. La bellissima influencer si è lasciata ritrarre mentre è immersa in una calda piscina all’aperto circondata dalla maestosità delle montagne innevate del Trentino. Mercedesz si mostra coperta solo da un minuscolo bikini rosso che a stento contiene le forme generose che mamma Eva è riuscita a donarle. Mentre intorno c’è freddo e temperature sotto zero la piscina riempita chiaramente di acqua bollente riesce a dare un piacevole ristoro all’influencer che si concede anche un calice di champagne. In bella vista un secchiello del ghiaccio impreziosito da una rosa e dai suoi petali da un caldo rosso acceso. Nelle foto pubblicate da Mercedesz non si può non notare una in particolare in cui si è lasciata ritrarre con il lato b appena fuori dall’acqua mentre lo sguardo profondo è perso nel calice appena sorseggiato.

LEGGI ANCHE -> Barbara Pedrotti, quando l’allenamento natalizio è sexy: fan in visibilio FOTO

Mercedesz Henger e le voci della rottura con Lucas Peracchi