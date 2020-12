Eva Henger in lingerie a tema natalizio, da sogno | Meravigliosa – FOTO

Eva Henger ha incantato gli utenti che seguono il suo profilo Instagram pubblicando due sue splendide foto a tema natalizio

Eva Henger ha postato due foto tramite il proprio profilo Instagram. Si tratta di un post che ha riscosso immediatamente successo. Infatti il contenuto in questione ha raccolto più di 17mila e 500 ‘like‘ e oltre 485 commenti di complimenti.

Stiamo parlando di due immagini, in cui la bella Eva indossa una lingerie di colore rosso e un cappello da Babbo Natale. Sono scatti, in cui risalta il fascino della Henger. Non si tratta di due sue nuove foto, come lei stessa ha spiegato, ma di due immagini postate di nuovo per un motivo ben preciso.

LEGGI ANCHE —> Georgina Rodriguez non si frena: fondoschiena in pole position. Cr7 che ne pensa? – FOTO

Eva Henger ha spiegato il motivo di queste due immagini – FOTO

SUCCESSIVO