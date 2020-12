Uno scatto audace e sorprendente della showgirl Federica Nargi mostra ai suoi fan come lei possa incarnare la sognata perfezione.

Attraverso le istantanee pubblicate in questi giorni sui social la modella e conduttrice televisiva, Federica Nargi, si mostra, come d’altronde il resto del mondo, alle prese con il Natale. In particolare una fra queste ha suscitato un’innumerevole quantità di apprezzamenti da parte degli ammiratori della trentenne soubrette, che tra poco più di un mese festeggerà il suo prossimo compleanno.

Federica Nargi: “perfezione” ed innata luminosità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Il seducente scatto è apparso sulla homepage di Instagram soltanto 12 ore fa ed ha raggiunto in una sola notte la bellezza di 150mila like. Federica indossa un abito dalle tinte dorate che, durante la sera di Natale, non fa che mettere ancor più in evidenza il suo carisma. Nella didascalia non vi sono molte parole, ma soltanto alcune stelle comete a sottolineare probabilmente il quantitativo di luce che da sola pare sia in grado di emanare.

Il paesaggio innevato che si intravede soltanto al di là della finestra, ed il bellissimo albero addobbato con tanto di lucine sfavillanti sullo sfondo, accompagneranno poi nei commenti la sorprendente esclamazione di uno dei suoi fan, che esordirà con: “La perfezione esiste e come ….❤️❤️“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Dati i presupposti sarebbe difficile dare torto al ragazzo che ha commentato in tal modo la fotografia della modella nata sotto il segno dell’acquario. Nonostante il tempo passi, anche per Federifca, lei rimane uno dei simboli più ambiti per quel che riguarda la bellezza in Italia. Ora non le resta che continuare a godere della piacevole atmosfera natalizia.