Federica Pacela in intimo, più esagerata che mai: fisico irresistibile – FOTO

Federica Pacela regala l’ennesimo scatto esplosivo del suo 2020, la modella e influencer sprizza sensualità da tutti i pori

Dopo una lunga assenza dal nostro paese e diversi mesi passati alle isole Canarie, Federica Pacela per le festività natalizie è tornata in Italia. Una gradita sorpresa per tutti i fan, con una precisa ragione. La modella e influencer ha infatti realizzato gli scatti per il suo calendario 2021, già in vendita online da alcuni giorni. Non avrebbe potuto esserci regalo di Natale migliore per i suoi numerosissimi followers, da tempo perdutamente innamorati della sua fisicità esplosiva. Federica è stata una delle principali sorprese su Instagram di quest’anno e per il futuro promette ancora fuoco e fiamme.

Federica Pacela, la lingerie accende la passione: curve da panico, bellezza da infarto

La sua bellezza accende la fantasia, anche quest’oggi, in uno scatto davvero paradisiaco. In bagno, Federica è in piedi, indossando soltanto lingerie intima. Succinta e provocante al punto giusto per permetterci di ammirare le sue curve giunoniche ed irresistibili.

Il reggiseno fatica a contenere il suo lato A, il perizoma mini stuzzica l’immaginazione. Uno scatto che fa sognare, anche per un altro motivo. In palio, tre copie gratuite del calendario di Federica. Provate anche voi, potreste essere tra i fortunati vincitori.