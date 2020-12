Maria De Filippi racconta un particolare sul Festival più famoso di tutti i tempi, che nessuno avrebbe mai immaginato!

Maria De Filippi, nata a Milano il 5 dicembre 1961, è una conduttrice, autrice e produttrice televisiva italiana.

Della sua vita privata sappiamo che si è sposata con Maurizio Costanzo nel 1995, dopo oltre 5 anni di fidanzamento: è di fatto la sua quarta moglie.

Insieme, nel 2002, hanno preso in affido Gabriele, all’età 10 anni.

Il bambino venne poi adottato nel 2004.

“Se potessi la rivivrei in modo diverso”

Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a Il Corriere, dove racconta dell’anno in cui ha condotto il famosissimo Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, nel 2017: “Ero terrorizzata, non ho mai avuto un panico così né alla maturità né alla laurea. Avevo la salivazione azzerata, continuavo a camminare con lo sguardo fisso e le labbra che si accartocciavano all’indentro. Ho scelto di non fare le scale non per la paura di cadere, ma per la certezza di cadere perché mi tremavano le gambe. Ero preparata su ogni autore di ogni canzone, anche se poi ho capito che non serviva a niente. Ho finito quella sera nella convinzione di tornare a Roma, talmente ero stanca. Se potessi la rivivrei in modo completamente diverso“.

La famosissima conduttrice ammette di trascorrere molti momenti in costante tensione, infatti, ha raccontato un altro episodio della sua vita privata, che a causa di questo problema vorrebbe rivivere diversamente: l’incontro con suo figlio Gabriele.