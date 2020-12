Flora Canto: è l’ora dei regali, irresistibile fra le braccia di Brignano – FOTO

In questo ultimo scatto la bellissima Flora Canto, l’attrice e compagna di Enrico Brignano, è irresistibile fra le sue braccia.

L’attrice e showgirl romana, Flora Canto, è fin dal 2013 in una felice relazione amorosa con il celebre Enrico Brignano. Il loro primo incontro in spiaggia infatti fu per entrambi una rivelazione, e sebbene tra i due ci fosse una cospicua differenza d’età pare che, grazie all’alchimia creatasi fin dal primo momento, ciò non fu assolutamente un problema. Dal loro amore è nata Martina, la loro bambina che adesso ha tre anni.

Leggi anche —>>> Flora Canto bellissima a pranzo con davanti un dolce immenso -FOTO

Flora Canto con il regalo più bello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Potrebbe interessarti anche —>>> Flora Canto ed Enrico Brignano, la paura più grande

Nello scatto pubblicato la sera scorsa sul profilo Instagram di Flora appare un quadretto di una meravigliosa famiglia riunita per la sera di Natale. La bellissima showgirl e sua figlia Martina sono intente a scartare gioiosamente alcuni pacchetti di Natale, mentre al loro fianco l’amato comico ed attore romano le osserva con fare complice.

“Nonostante tutto…. Buon Natale..a tutti ❤️da noi!” è la didascalia che accompagna il post di Flora. Effettivamente pare proprio che sia questo “nonostante tutto” ad essere il regalo migliore, aggiungendo in seguito: “Pochi ma buoni😉“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Oltre ad i loro protagonisti gli scatti godono di uno sfondo alquanto fascinoso. Eppure secondo le espressioni soddisfatte del trio, oltre ad i pacchetti minuziosamente incartati, a suscitare l’emozione più grande è la certezza di poter essere assieme. Non c’è alcun dubbio, anche secondo l’opinione dei loro fan, che il regalo più bello sia la stessa Martina.