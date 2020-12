Francesca Ferragni dopo le feste la palestra, lei è sempre più sexy. Chiara che dice? – FOTO

Francesca Ferragni posta una foto nella sua Fralestra, pronta per allenarsi e bruciare tutti i grassi accumulati in questi giorni di festa.

Francesca, super sexy come al solito, si fotografa con un completino da palestra rosa shocking e dei capelli sempre perfetti.

La Ferragni sembra prontissima per iniziare gli allenamenti e rimettersi in forma dopo gli abbondantissimi pasti Natalizi.

Il post ha ottenuto più di 15.000 like e quasi 100 commenti, tra i quali si legge il nome della sorella Chiara, che le manda le emoji del fuoco, forse per sottolineare l’aria bollente che si respira tra i followers per la foto, o forse per raffigurare il duro lavoro che c’è da fare per riprendersi dai cenoni e dai pranzi in famiglia.

Tutto sulla vita privata di Francesca Ferragni!

L’attività principale di Francesca, nonostante il suo milione di followers su Instagram, rimane quella dentistica.

La dentista è fidanzata, come la sorella, con un’amante della musica, in particolare della musica Rock: Riccardo Nicoletta.

I due sono praticamente cresciuti insieme, amano viaggiare, andare in discoteca, al mare e in montagna.

Nascono anche i dubbi e le ipotesi di un possibile, futuro matrimonio, considerato il lungo fidanzamento di 10 anni.

Francesca si differenzia molto dalle sue sorelle, in quanto non è appassionata di moda, bensì di viaggi, tanto da aprire un blog in cui consiglia ai propri lettori locali e strutture in giro per il mondo.