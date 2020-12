Georgina Rodriguez continua a far impazzire i suoi innumerevoli follower: la ragazza ha postato uno scatto favoloso con fondoschiena in primo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez è una modella bellissima dotata di un fisico strepitoso. Le sue curve fanno letteralmente impazzire i numerosissimi fan. Ogni singolo scatto della nativa di Buenos Aires è uno spettacolo sensuale. La ragazza, infatti, vanta un account Instagram seguito da 22,3 milioni di follower. La 26enne è nota al grande pubblico anche per la sua relazione con Cristiano Ronaldo.

Georgina, poco fa, ha condiviso in rete uno scatto sbalorditivo. La classe 1994 ha mandato il web in tilt piazzando il suo incredibile fondoschiena in primissimo piano. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Georgina Rodriguez spettacolare, fondoschiena in primissimo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodriguez da infarto su Instagram. La super modella ha postato uno scatto sui social network in cui indossa dei pantaloni strettissimi che mettono in evidenza il suo pazzesco fondoschiena. Anche il suo lato A, seminascosto, manda in estasi i fan. La ragazza è di spalle e ha ai piedi dei tacchi vertiginosi.

La fantastica immagine ha già superato il milione di cuoricini. I fan stanno commentando con entusiasmo, inondando il post di complimenti e rilasciando parole di apprezzamento e complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La Rodriguez, qualche settimana fa, bloccò letteralmente il mondo dei social con uno scatto incredibile. La 26enne indossava un body rosso stupefacente con curve paradisiache in bella mostra.