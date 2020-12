GF Vip, un concorrente nella casa rivela: “Sono innamorato di Tommaso Zorzi”. Andrea Zelletta oggi ha parlato un po’ delle persone che fanno parte di questa edizione

Sono trascorsi più di cento giorni da quando diversi personaggi famosi sono stati chiusi nella casa del GF Vip, e nonostante le mille incomprensioni, quelli che sono dal giorno zero oramai si vogliono bene e sono come una famiglia. Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi si sono scontrati tante volte, ma alla fine hanno imparato a volersi bene. Andrea in particolare ha notato che lui e Tommaso hanno tante cose in comune, e per questo ha cercato un avvicinamento con lui che, in parte, ci è stato.

Andrea Zelletta parla di Tommaso Zorzi al GF Vip: “Intellettualmente sono innamorato di lui”

Oggi Andrea ha parlato un po’ di Francesco Oppini, che era suo amico nella casa e di cui sente molto la mancanza. “Io e lui avevamo un rapporto bellissimo, mi ha lasciato un grande vuoto, so che a Tommaso di più ma anche a me manca tanto” e, a proposito di Tommaso, ha detto che gli piace il rapporto che stanno costruendo, in particolar modo in queste ultime settimane di programma. “Io intellettualmente sono innamorato di Tommaso, non è mai banale, mai scontato, ha una cultura spaventosa“.

Andrea, infatti, ha dovuto fare i conti con la perdita dei suoi pilastri nella casa: Francesco, così come Elisabetta Gregoraci ed Enock erano i suoi migliori amici in questo programma e fare a meno di loro non è stato facile per lui.