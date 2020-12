GF Vip, regalo d’addio per Andrea da Natalia? Lei rompe finalmente il silenzio. Zelletta ieri ha ricevuto uno strano biglietto dalla sua fidanzata che lo ha mandato in crisi

Andrea Zelletta ha trascorso davvero un Natale orribile nella casa del GF Vip. Ieri i concorrenti hanno avuto l’opportunità di scartare i regali dei loro familiari, un momento tanto atteso dai ragazzi che volevano un segnale dalle loro persone fuori. Andrea ha ricevuto un biglietto particolare dalla sua fidanzata, Natalia Paragoni, che lo ha fatto andare in paranoia. I ragazzi pensavano fosse uno scherzo e lui ha trascorso una serata terribile a piangere e a pensarci.

Andrea Zelletta e il regalo della fidanzata al GF Vip: Natalia rompe ufficialmente il silenzio

Mentre lui era in lacrime, Dayane Mello ha insinuato che Natalia fuori in questi tre mesi si sia rifatta una vita con un’altra persona e che abbia dimenticato Andrea. In molti hanno considerato seriamente la sua ipotesi, e solo stamattina Natalia ha deciso di rompere il silenzio: “Ragazzi vi sto leggendo e vi state facendo dei film, io amo Andrea più di qualunque altra cosa“. Andrea oggi si è tranquillizzato, perché ha la coscienza pulita e sa di non aver fatto niente di male per meritarsi la rabbia della sua fidanzata. Adesso non gli resta altro che aspettare lunedì, per vedere se in puntata Alfonso gli darà delle spiegazioni.

Intanto il web è contro Natalia, per aver rovinato il Natale al suo fidanzato per quello che sembra essere stato solo un “capriccio”. Lei darà delle spiegazioni?