Giochi da fare a Capodanno: come divertirsi in gruppo o con i bambini!

Ecco cosa fare a Capodanno visto che quest’anno non potremo uscire a fare baldoria. Tutti i giochi da fare a Capodanno.

Di solito Capodanno è la festa del divertimento. Quest’anno sarà inevitabile passare questo giorno in maniera diversa rispetto agli altri anni. Sarà l’occasione perfetta per stare con la famiglia e con i più piccoli e trascorrere una serata senza pensieri. Quale occasione migliore per fare cose buffe e cercare di far passare ai più piccoli una serata divertente?

Ci sono attività divertenti per grandi e i più piccoli da fare per dare il benvenuto al nuovo anno sperando che sia più ricco di soddisfazione rispetto a quello che sta appena finendo.

Giochi divertenti da fare a Capodanno

Per esempio, a chi non piacciono i marshmallow? Potete creare una vera e propria dolce guerra. Procuratevi dei bicchieri di carta piccoli, tagliate il fondo e annodate dei palloncini. Così facendo, avrete creato un fantastico spara marshmallow.

Se, invece, non avete questi dolci non disperate!

Potete sempre riempire il vostro bicchiere con palloncino con dei coriandoli e delle stelle filanti, in modo che a mezzanotte potete avere un effetto super festoso sparandoli in aria.

Un altro bel gioco da fare seduti a tavola è quello di mescolare in un recipiente dei fogli di carta su cui dovrete annotare le frasi per descrivere l’anno appena finito. A turno, pescate il bigliettino e rispondete alla domanda pescata. Questo semplice gioco trasformerà la serata in un’atmosfera gioiosa e bella.

Ovviamente è risaputo che non c’è capodanno se non c’è baldoria. Per questo potete creare voi stessi delle trombette e farle risuonare prima della mezzanotte insieme ai più piccoli.

Il procedimento è molto semplice, vi basterà ritagliare con del cartoncino delle sagome a forma di bocca e, poi, decorarle come più vi piace. Al centro della vostra bocca personalizzata, andrete ad inserire la trombetta da far risuonare allo scoccare della mezzanotte per divertirsi tutti insieme.

Ma se il poco rumore non vi basta e ne volete dell’altro, rinunciate ai soliti esplosivi pericolosi, e appendete al muro dei palloncini gonfiati. A questi, potete scrivere le ore che vi separano dalla mezzanotte e creare così un esplosivo conto alla rovescia.

Altre idee originali

Se, invece, non vi mancano le idee e volete davvero stupire i più piccini, potete reinterpretare il famoso gioco Indovina chi riempendo le caselle con le foto delle persone della vostra famiglia. I più piccoli resteranno stupefatti e sarà per loro un passatempo davvero eccezionale.

Un altro gioco che farà impazzire i vostri bambini è quello del pacco misterioso. Dobbiamo incartare un regalo con tanti strati di carta inserendo tra ogni foglio o un piccolo dolce o una penitenza.

Dopodiché disponendoci a cerchio faremo girare il pacco di mano in mano aiutandoci con una canzone. La musica si stopperà a caso e chi ha il pacco in mano dovrà scartare ottenendo un dolce o una penitenza fino al regalo ambito.

Una variante di questo gioco può essere impacchettare delle caramelle da appendere al muro. Questo sacchetto ben sigillato, poi, dovrà essere rotto dai bambini in modo da essere sommersi da una cascata di caramelle che li inonderà piacevolmente.