Giulia De Lellis: la fatina del Natale indossa un vestito da capogiro!

L’amatissima Giulia De Lellis pubblica un post ed è subito esplosione di mi piace, commenti e condivisioni.

La bellissima GDL scrive sotto la foto una dolcissima didascalia come se si stesse rivolgendo alle sue due nipotine Matilde e Penelope: “Questa notte Zia Tata ha fatto un salto nel villaggio di Babbo Natale, lo avete riconosciuto? I regalini sono arrivati a destinazione ? Ovviamente ho dato una mano..”

E ancora: “Ve lo avevo detto che ero la Fatina del Natale“.

Giulia conclude poi augurando buone feste a tutti.

Il post dell’influencer ha più di 348mila like e 800 commenti, tra cui auguri e apprezzamenti per la sua innegabile bellezza e per la foto stupenda in cui sorridendo sfoggia il suo meraviglioso vestitino rosso molto scollato, che lascia scoperto il sensuale tatuaggio sotto il seno.

GDL passa le feste con i suoi due amori

La famosissima esperta di tendenze negli ultimi giorni ha intrattenuto i suoi 4,9 milioni di followers con tantissime Instagram stories insieme alle sue dolci nipotine.

Anche lei quest’anno ha passato il Natale in famiglia, dedicandosi completamente ai suoi amori più grandi: Matilde e Penelope.

La prima ha 3 anni, mentre sua sorella ha un anno e mezzo ed entrambe sono figlie di Veronica Fiumicini, sorellastra della seguitissima Giulia De Lellis.

Vedere il legame che le unisce è sempre molto emozionante per i followers di Giulia, infatti, molti dei messaggi di affetto che gli utenti le mandano sono indirizzati proprio alle due tenerissime bambine.