Giulia De Lellis, scollatura profonda e abito corto: Natale bollente FOTO

Giulia De Lellis, scollatura profonda e abito corto: Natale bollente. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Giulia De Lellis è sicuramente l’influencer più famosa del mondo di Instagram. Ha esordito nel 2016 quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante. I due si sono innamorati al primo sguardo e hanno deciso di uscire insieme dal programma, dando vita alla favola moderna più amata dei nostri giorni. Favola destinata a diventare un incubo per alcuni versi, perché dopo circa un anno dall’inizio della loro relazione, Giulia scoprì che Andrea la stava tradendo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Giulia De Lellis pronta per correre dalla sua famiglia: lo scatto Natalizio su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Non fu un periodo facile per Giulia, ma lo ha superato pubblicando un libro che raccontava proprio la loro storia d’amore. Da lì ha cominciato a frequentare altri ragazzi, frequentazioni intermediate da ritorni di fiamma con Andrea, e l’ultimo è avvenuto proprio lo scorso marzo durante la quarantena da coronavirus. La storia è finita nuovamente al termine dell’estate, quando Giulia ha capito che oramai non erano più felici come un tempo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, riassunto 21 dicembre: mille sorprese per Natale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ad oggi Giulia è felice con il suo nuovo compagno e ieri ha trascorso le feste insieme alla sua famiglia a Roma, circondata dall’amore dei parenti e delle sue splendide nipotine.