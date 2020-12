Justine Mattera, fuori l’ombelico e più bella che mai: che bellezza – FOTO

Più bella che mai Justine Mattera posta sui social uno scatto a Milano. Indossa look sportivo e ombelico scoperto, tempesta di like e commenti dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Bionda dal fisico scultoreo, poche ore fa Justine Mattera ha postato sul suo account una foto in cui indossa un look sportivo. In particolare è la felpa crop che lascia l’ombelico scoperto a colpire i fan. Nonostante i suoi 49 anni e due figli, il ventre di Justine è piattissimo e in perfetta forma.

La showgirl di origini statunitensi si allena con costanza. Da molti anni pratica il triathlon, disciplina che unisce nuoto, ciclismo e corsa. Tra i più complessi al mondo, questo sport garantisce una statuaria silhouette alla Mattera. In passato tuttavia è stata criticata per l’eccessiva magrezza.

Leggi anche —> Justine Mattera, trasparenze evidenti e non si accorge che la FOTO è da censura

“A volte sembra tutto annebbiato ma poi esce il sole”: parole di speranza di Justine Mattera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Leggi anche —> Justine Mattera stesa sul pavimento, il vestitino scende e lei ti fa sognare – FOTO

Al post pubblicato su Instagram poche ora fa Justine Mattera aggiunge la didascalia: “A volte sembra tutto annebbiato ma poi esce il..” e aggiunge l’emoticon del sole e l’hashtag Santo Stefano 2020.

Un augurio di felici feste per tutti i suoi follower che contraccambiano con grande entusiasmo. Tantissimi i like e i commenti di apprezzamento al post. La Mattera inoltre tagga il fotografo e i brand dell’outfit che indossa. Abiti dal taglio sportivo che rendono ancora più sbarazzina Justine.

Sulla sua pagina anche gli scorsi giorni postati scatti da Milano con tanto di auguri di buone feste. Una menzione anche alla mancanza per la famiglia americana.

Justine è nata infatti a New York da una famiglia di origini italiane. Naturalizzata in Italia, la bella Mattera nel 1994 si è trasferita a Firenze per completare gli studi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

E’ in Italia che esordisce come modella per poi lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Justine ha alle spalle una lunga carriera come conduttrice, attrice, showgirl e cantante.