Katia Follesa si prepara per Verissimo: tailleur nero e posa impeccabile – FOTO

Nella puntata odierna di Verissimo, fra i super ospiti ci sarà anche Katia Follesa. La comica, stando alle indiscrezioni, si aprirà con Silvia Toffanin in merito ad una questione molto delicata: una patologia cardiaca che la affligge da tempo. Ad affiancarla, ci sarà anche il marito Angelo Pisani. La conduttrice ha regalato ai followers uno scatto che anticipa la puntata: tailleur nero e tacchi a spillo per la Follesa, che appare impeccabile come sempre.

I followers si complimentano con la loro beniamina: “Una splendida donna. Il fisico fa da contorno ad una mente di classe“, le scrivono.

Katia Follesa: la carriera della conduttrice

Katia Follesa, classe 1976, è approdata in televisione sulle reti di MTV e di Italia 1. La conduttrice, in coppia con Valeria Graci, si è fatta strada nel mondo della comicità all’interno del duo “Katia & Valeria“. Il grande successo arriva con la partecipazione a “Zelig Off” e “Zelig Circus”, nel 2004.

Successivamente, nel 2007, Katia e Valeria entreranno nel cast di “Scherzi a Parte”. Parallelamente, per la Follesa si apriranno anche le porte del cinema: la comica parteciperà infatti a produzioni cinematografiche come “Vacanze di Natale a Cortina” (2011) e “Benvenuti al Nord” (2012).

Dopo essersi separata da Valeria, Katia ha proseguito la propria carriera in autonomia. Per lei è stato un susseguirsi di successi. La Follesa, che ha dato vita anche a divertenti sitcom con il marito, ha condotto svariati programmi: da “Junior Bake Off Italia” a “Cake star”. A partire dal 2018, la comica inoltre ha intrapreso un’esperienza come speaker di R101.

Attualmente, la Follesa è in onda su Real Time con la sitcom “Social Family – Stories di Famiglia“: i protagonisti, assieme a Katia, sono il marito Angelo Pisani e la splendida figlia Agata, di 10 anni.