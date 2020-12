Lorella Cuccarini via dalla Rai, svelati i motivi

Sono ancora molte le perplessità legate all’allontanamento di Lorella Cuccarini da “La Vita in Diretta”, Coletta però ha dato una risposta definitiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

La biondissima Lorella Cuccarini è al momento docente nel programma “Amici” di Maria De Filippi, una nuova opportunità per la ex conduttrice di “La Vita in Diretta”, uscita dopo le polemiche insorte con il suo co-conduttore e giornalista Alberto Matano.

Lorella è però anche una vecchia conoscenza del programma, dato che aveva già ricoperto il ruolo di giudice speciale nelle vecchie edizioni. Inoltre non è una new entry dei talent cisto che nel 2014, aveva fatto parte della giuria di “La Pista” condotto da Flavio Insinna, a “Star Academy” su Rai2, e nel 2009 era nel gruppo di “Vuoi Ballare Con Me?” su Sky Uno.

Dopo qualche mese però escono alcune rivelazioni sulla sua veloce uscita da casa Rai, e sembra che non sia per motivi politici come era stato ipotizzato all’inizio.

LEGGI ANCHE -> Raffaella Carrà e la disperazione per il momento atroce: “Il 31 mi metto a spaccare tutto”

Coletta, “Nuova linea per il format, nulla di più”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

LEGGI ANCHE -> Antonella Fiordelisi, curve pericolose, seno e fondoschiena pazzeschi – FOTO

Sembra quindi che l’uscita in gran fretta dal programma “La Vita in Diretta” che Lorella Cuccarini conduceva l’anno scorso con Alberto Matano non sia dovuto a motivi politici e scontri autarchici tra i due conduttori, lo ha confermato il direttore della Rai Stefano Coletta intervistato dal Corriere della Sera.

Matano al momento conduce in solitaria e non sono pochi i fan della Cuccarini che si chiedono ancora il motivo del suo allontanamento. Coletta ha affermato: “Non ci sono ragioni politiche, anzi con Lorella ho un buon rapporto. Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Matano con una narrazione garbata fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Quindi nuova linea del format, una scelta sembrerebbe vincente secondo Coletta e lo share raggiunto dal programma quest’anno, tanto da far concorrenza a Barbara D’Urso sulle reti Mediaset.