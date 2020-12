La puntata di Verissimo è stata piena di momenti toccanti. Maria De Filippi ha svelato i dettagli di una telefonata fatta a Gerry Scotti nel periodo in cui il conduttore fu contagiato dal coronavirus.

La puntata di Verissimo di oggi 26 dicembre 2020 è stata decisamente toccante ed emozionante. Nel talk show di Santo Stefano ci sono stati tantissimi ospiti, da Maria De Filippi, passando per Albano Carrisi fino ad arrivare ad Albero Urso e Benedetta Caretta. Come se non bastasse, Katia Follesa ha regalato diverse risate mentre la Canalis e la Marcuzzi hanno parlato delle festività natalizie nell’epoca del Covid-19.

Maria De Filippi, in particolare, ha svelato un retroscena toccante in merito ad una telefonata fatta a Gerry Scotti qualche settimana fa. La chiamata fu effettuata nel periodo in cui il noto conduttore fu contagiato dal Coronavirus. I fan dei due volti di Mediaset avranno sicuramente provato forti emozioni.

Verissimo, l’emozionante telefonata di Maria De Filippi a Gerry Scotti

Maria De Filippi e Gerry Scotti sono sicuramente due dei volti più noti e amati di Mediaset dal pubblico italiano. I due conduttori hanno lavorato insieme durante le riprese di ‘Tu si que vales’, il talent show molto seguito su Canale 5.

La De Filippi ha raccontato alcuni interessanti retroscena, parlando della scoperta di Gerry Scotti di aver contratto il Covid-19. “Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata. Inizialmente stava bene. Qualche giorno dopo ho telefonato Gerry e ho sentito che qualcosa nella sua voce era cambiata, e in quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo”. L’amatissima conduttrice ha svelato di aver subito capito quello che stava accadendo e di aver iniziato a scrivergli. “Forse era più facile, l’ho sentito molto spaventato”.

La De Filippi ha anche spiegato a Verissimo che le sue festività natalizie più belle furono quelle di quando era bambina. “Poi i natali cambiano e cominci a viverli in modo diverso, pensi più al capodanno”.