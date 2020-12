Gabriele Costanzo è il figlio adottato da Maria De Filippi e suo marito Maurizio, la nota conduttrice ha imparato presto a fare la mamma insieme a lui.

Gabriele è il figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che lo hanno accolto nella sua famiglia quando aveva 13 anni.

Maria De Filippi ha raccontato spesso di essere stata in apprensione per il primo incontro con quello che sarebbe diventato a tutti gli effetti suo figlio, a distanza di anni i due sono legatissimi e Maria si è comportata in tutto questo tempo come una mamma amorevole e apprensiva.

Oggi insieme a suo figlio, Maria condivide anche il lavoro infatti Gabriele lavora come giornalista, e fa anche da autore e assistente per l’azienda di produzione proprio della De Filippi.

Nonostante ciò la regina di canale 5 ha sempre voluto precisare che non ha favoritismi nei confronti del figlio, definendolo solamente “un ragazzo che ha avuto la fortuna di avere l’opportunità di lavoro” ma per il resto viene trattato allo stesso modo degli altri collaboratori.

A differenza dei genitori il giovane Costanzo ha deciso di non apparire, piuttosto di rimanere dietro le quinte.

Maria De Filippi presto nonna?

Oggi Gabriele ha 29 anni e da diverso tempo convive con la fidanzata Francesca Quattrini giovane romana di 22 anni che studia allo IED (Istituto Europeo di Design) di Roma.

In una recente intervista Maria De Filippi aveva dichiarato: “Un nipotino? Magari. Assolutamente sì. Ammazza se mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia”

Pur non essendo particolarmente social, Gabriele, lo scorso luglio, ha dedicato un messaggio speciale nei confronti della fidanzata. “Auguri amore mio”, ha postato in occasione del suo compleanno.

Mamma Maria ha dimostrato tutta la sua approvazione e il consenso a favore della coppia augurandosi che presto possano mettere su famiglia e lei possa realizzare il sogno di diventare nonna.

Chissà se questo 2021 accoglierà il desidero di Queen Maria.