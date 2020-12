Matilde Brandi, FOTO profilo devastante e vestitino rosa super glitterato: sexy

Matilde Brandi “strapazza” di gioia e felicità il cuore dei follower di Instagram. Lo scatto sensuale “non fa una piega”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

L’atmosfera di un triste Natale 2020 diventa tutto ad un tratto sintomo di rinnovamento interno. Non è un versetto religioso della “Bibbia”, ne tantomeno un’espressione di contorno che si usa per festeggiare la nascita di Gesù. Ma è la “morale” di vita di Matilde Brandi, la protagonista ballerina ed ex gieffina tra i Vip del Grande Fratello.

Nonostante l’uscita tempestiva dalla casa più spiata d’Italia, Matilde ha subito ritrovato se stessa, finalmente lontano dalle critiche di cartello che l’avevano fatta cadere in preda allo sconforto. La “falsità” di Matilde, decantata e contestata dagli inquilini è ormai solo un lontano ricordo, ancor più con l’avvento delle festività natalizie, mai così belle e a “colori”.

Tutto cambia intorno a lei, dal contesto di clausura all’albero simbolico, ma la Brandi non si smentisce mai e nasconde sempre il “negativismo” sotto terra con un sorriso profondo e sincero

Matilde Brandi, il “racconto” più bello di questo Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Tra le innumerevoli dive dell’occasione, risalite in auge per festeggiare insieme a voi il Natale, la candidatura di Matilde Brandi non può di certo passare inosservata. L’abbiamo ammirata in tutta la sua splendida eleganza, nel piccolo schermo della Mediaset, al reality show più seguito d’Italia.

Si è fatta tanti nemici attorno a se, forse una delle poche con le quali ha avuto uno spendido rapporto è stata Elisabetta Gregoraci. Di certo un’esperienza tutt’altro che indimenticabile, che ad oggi ha è stata costretta ada abbandonare per la “voce del popolo”. Il rientro a casa ha ridato il sorriso a Matilde Brandi, spesso insabbiato dai pianti a dirotto, al GF Vip.

In occasione delle festività, la soubrette della Mediaset ha voluto augurare a tutti i suoi follower, di trascorrere uno splendido periodo nel segno del relax e delle tradizioni. Nella foto di profilo dell’ultima ora si intravede una showgirl completamente rigenerata, che “brilla” di luce propria con quel taglio corto e biondissimo dei suoi capelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

A far da padrone alla scena sotto un albero ricco di luci e fantasia è un vestito rosa super glitterato, apprezzato molto dagli ammiratori, in quanto risalta in particolare le forme divine del suo straordinario repertorio: chapeau!