Michela Quattrociocche in uno scatto natalizio speciale, l’attrice in dolcissima compagnia ma anche con un dettaglio super provocante

E’ un Natale, quello di quest’anno, piuttosto particolare, lo sappiamo. Che arriva a conclusione di un anno difficile e da trascorrere, per chi ne ha la possibilità, insieme agli affetti più cari. E’ di certo quello che sta facendo l’attrice Michela Quattrociocche. Molto attiva su Instagram, ha postato sul suo profilo uno scatto di auguri, sotto l’albero, insieme alle due figlie, Aurora e Diamante. L’affetto delle piccole la aiuta senza dubbio in un momento complicato della sua vita. In questo 2010 infatti Michela ha detto addio ad Alberto Aquilani, ex calciatore e suo ex marito con cui c’era stata una lunga e felice storia d’amore. Allietata anche dalla nascita delle due bambine, ma giunta al capolinea.

Michela Quattrociocche, la scollatura spunta dalla camicetta: auguri speciali e irresistibili

Nello scatto, vediamo una Michela decisamente più rilassata, che prova a tuffarsi nell’atmosfera comunque speciale di questi giorni, anche se diversi dal solito. Ciò che non cambia, di sicuro, è il suo fascino, con un dettaglio davvero particolare a beneficio dei numerosi e affettuosi followers.

Michela è vestita esattamente come le due figlie, ma nel suo caso la scollatura si apre, lasciando intravedere il suo lato A e anche il reggiseno. Un dettaglio sicuramente molto apprezzato dai fan, che non a caso regalano like e commenti in gran quantità.