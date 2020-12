Sul suo profilo Instagram, Najwa Nimri (Alicia Sierra de La Casa di Carta) pubblica una foto che mostra il suo radicale cambio di look.

Personaggio tra i più odiati della serie (seconda solo ad Arturo Román), Alicia Sierra è un personaggio che non si scorda facilmente. Si è molto discusso sul suo ruolo ne La casa di carta 5 dopo gli ultimi avvenimenti della quarta stagione e c’è chi ha addirittura ipotizzato che la perfida ispettrice sia in realtà l’ex moglie di Berlino. Nonostante le tempistiche della storia non coincidono, questa teoria (a dir poco complottista) ha fatto sognare migliaia di spettatori.

Per quanto Alicia Sierra sia indubbiamente uno dei personaggi più odiati di tutti i tempi, altrettanto non si può dire dell’attrice, che con il suo charme ha incantato il mondo.

Avrà a che fare con la serie?

Alicia Sierra, totale cambio di look: c’entra con la serie?