Natale, tentativo di impiccagione: Carabinieri arrivati in tempo

Aveva perso il lavoro il giorno prima il ragazzo trovato impiccato ad un albero, fortunatamente ancora vivo!

Durante la vigilia di Natale, i Carabinieri sono arrivati giusto in tempo per fermare il suicidio di un uomo di 28 anni che aveva perso il lavoro il giorno prima ed aveva gravi problemi con la ex compagna ed il figlio.

Il salvataggio è stato possibile grazie ad una telefonata giunta alla centrale operativa della Compagnia di Mestre di un uomo che manifestava degli atteggiamenti suicidi a Mirano.

I militari sono arrivati in poco tempo a destinazione segnalata, ma senza l’utilizzo di nessuna sirena lampeggiante, per evitare di turbare l’uomo.

Inizialmente di lui non si vedeva neanche l’ombra, ma continuando le ricerche, improvvisamente a Via Gramsci, un giovane individuo sembrava essersi impiccato ad un albero.

Problemi familiari e lavorativi sfociati quasi in tragedia

Immediatamente gli uomini sono scesi dall’auto e lo hanno tirato giù: era incosciente, in posizione eretta, ma senza i piedi poggiati a terra e con la testa rivolta verso il basso.

Aveva utilizzato un lenzuolo arrotolato, con cui si è appeso per il collo.

Sciolto il nodo, gli hanno parlato a voce alta per svegliare l’uomo che miracolosamente ha ripreso conoscenza, anche se molto confuso, e ha collaborato per i primi essenziali soccorsi nell’attesa dell’intervento del personale sanitario.

Dopo essere stato salvato ed aver ripreso i sensi, l’uomo ha chiesto ai Carabinieri di poter andare a casa a prendere le sigarette ed ha ritentato il suicidio con un coltello: bloccato anche questa volta dalle forze dell’ordine.

All’arrivo del 118, l’uomo è stato portato in ospedale e successivamente ricoverato in psichiatria nell’Ospedale di Dolo.