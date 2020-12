Paola Turani, gli occhi più belli del web in compagnia di un amico speciale VIDEO

Paola Turani ha pubblicato sui social un video che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan in cui si mostra con il suo grande amore

Bella e ironica come sempre Paola Turani ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video decisamente divertente degno di essere guardato in loop. La sensuale influencer ha voluto mostrare ai suoi follower cosa accade in casa sua quando le arriva una notifica sul cellulare. Protagonista del video uno dei suoi amatissimi cagnoloni che ha delle divertentissime reazioni non appena sente l’inconfondibile suono delle notifiche. Un vero cane da guardia che gelosissimo della sua bella padrona drizza le orecchie e si gira interessato come se volesse sapere chi “importuna” la sua Paola. Un video dolce e divertente che ha immediatamente acceso le reazioni dei suoi follower divertiti ed inteneriti dalle espressioni più che umane del dolce amico a quattro zampe.

La vita privata e la carriera di Paola Turani

Paola Turani sul suo profilo Instagram si mostra molto spesso in compagnia dei suoi amori Nadine e Gnomo, i due cani che insieme al marito Riccardo sono capaci di riempirle la casa di gioia ed affetto. Un amore per gli animali nato da giovanissima tanto da voler intraprendere la carriera di veterinaria. Un obiettivo ben presto però abbandonato grazie alla sua bellezza che l’ha portata appena 18enne a sfilare per le più importanti case di moda del mondo. Paola ha partecipato anche a Miss Italia conquistando il pubblico grazie ai suoi meravigliosi ed inconfondibili occhi tanto da riuscire ad arrivare in finale. Attualmente si dedica principalmente alla sua attività di fashion influencer tanto da poter vantare circa 1,6 milioni di follower solo su Instagram.

Dal 2011 è legata sentimentalmente all’ imprenditore Riccardo Serpellini, i due si sono sposati nel luglio del 2019 in un meraviglioso campo di lavanda in Provenza.