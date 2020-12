Prodotto alimentare per neonati ritirato dal mercato, rischio allergene

Il Ministero della salute ha ritirato dal mercato un prodotto per neonati a causa della presenza di un allergene non segnalato al suo interno

Nuova allerta segnalata sul sito del Ministero della Salute e relativo un prodotto per neonati. Il motivo questa volta è legato alla presenza dell’allergene soia all’interno del prodotto non segnalato e quindi nocivo in caso di assunzione.

I ritiri di molti prodotti sono all’ordine del giorno per etichettature sbagliate, contaminazione di sostanze tossiche all’interno di alcuni elementi, allergeni non segnalati.

Si tratta della “Crema di mais, riso e tapioca” vendita in unità da 220 grammi, lotto DG e con scadenza segnalata al 03/01/2022. Il Marchio del prodotto è Primi Anni Selex, ragione sociale dell’OSA Selex Spa, nome del produttore Gittis Naturprodukte GMBH&Co KG, sito in Halleiner Landerstrasse 3 – 5412 Puch, Austria.

Allergene soia non segnalato, sintomatologia

L’allergia alla soia si manifesta prevalentemente nei neonati e nei bambini; circa lo 0,4% dei più giovani è allergico ai semi di questo legume.

I sintomi più comuni dell’allergia alla soia sono:

Eruzione cutanea od orticaria

Prurito in bocca

Nausea, vomito o diarrea

Naso chiuso o che cola

Rigonfiamento della gola

Riduzione della pressione sanguigna

Riduzione della ventilazione

Shock

Come già accaduto con altre linee di prodotti per la presenza di contaminanti, ricordiamo che occorre prestare massima attenzione soprattutto in presenza di possibili reazioni allergiche. Il Ministero consiglia di provvedere alla restituzione dei prodotti in caso di acquisto presso il negozio dove è stato comprato.