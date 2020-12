Selvaggia Roma, favoloso primo piano e quella frase sospetta… FOTO

Selvaggia Roma si scatta una foto in primo piano e manda un messaggio subliminale: a chi sarà rivolta la sospetta didascalia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

“La furbizia di un uomo non potrà mai competere con l’intuito di una donna“: il messaggio di Selvaggia Roma arriva forte e chiaro alle orecchie degli utenti. La meravigliosa influencer, nel giorno di Natale, ha deliziato i followers con uno scatto mozzafiato. Con indosso una maglia nera aderentissima, la Roma ha messo in evidenza il generoso décolleté.

La frase che accompagna il post è apparsa immediatamente sospetta. I fan, oltre a complimentarsi con Selvaggia per l’indiscussa bellezza, non possono far a meno di chiedersi a chi fosse indirizzata. Che il destinatario sia l’ex fidanzato della Roma, Francesco Chiofalo?

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso querelata, la vicenda è gravissima: guai per la conduttrice

Selvaggia Roma: i rapporti con l’ex Francesco Chiofalo

LEGGI ANCHE —> Selvaggia Roma, body aderente e curve da capogiro: uragano di bellezza – FOTO

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip era già nota al grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island. Selvaggia e Francesco Chiofalo, all’epoca fidanzati, avevano deciso di abbandonare il programma insieme, più forti di prima. Salvo poi interrompere bruscamente la relazione solo pochi mesi dopo.

Durante la permanenza dell’influencer all’interno della casa, il suo ex fidanzato non è rimasto di certo in silenzio di fronte agli atteggiamenti della concorrente. Francesco, in particolare, ha avuto da ridire sul rapporto che Selvaggia ha dichiarato di avere con il proprio papà: un rapporto fatto di mancanze ed assenze.

Chiofalo, manifestando il proprio disappunto, ha accusato la ex di cavalcare l’onda del vittimismo, inscenando un “abbandono” che in realtà non ci sarebbe mai stato: a detta del ragazzo, Selvaggia ed il padre avevano ottimi rapporti, a tal punto che lui stesso lo ha incontrato diverse volte. La Roma, negando le insinuazioni del suo ex, ha replicato che gli incontri fra Francesco e suo padre erano dettati da una sola ragione: l’aggressività del primo nei suoi confronti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Nessun rapporto di affetto, dunque, solo la banale preoccupazione di un padre che per lei non c’è mai stato. Che la faida tra i due ex sia destinata a proseguire sui social?