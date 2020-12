Serena Garitta: “Vi auguro di essere autentici anche se…” – FOTO

Una delle storiche vincitrici delle prime edizioni del Grande Fratello pubblica un post insieme al figlio e scrive un augurio particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Serena Garitta vinse il Grande Fratello nel 2004 quando il reality era alla sua quarta edizione. Quell’anno lo show di Canale 5 era condotto da Barbara D’Urso e vedeva un giovane Marco Liorni inviato alla storica porta rossa.

Serena Garitta conquistò il pubblicò con la sua briosità e la sua simpatia e superò la concorrenza del secondo classificato Patrick Ray Pugliese e di Katia Pedrotti, oggi moglie di Ascanio Pacelli, eil nobile conosciuto proprio all’interno della casa.

Serena all’epoca, dopo essersi laureata, era insegnante di fitness in palestra ma dopo aver conquistato la notorietà divenne un volto di alcune trasmissioni televisive a cui prese parte come inviata.

Tra queste ricordiamo Lucignolo e Pomeriggio 5, condotto sempre da Barbara D’Urso che l’ha presa sotto la sua ala protettrice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Valentina Vignali in mood natalizio: un’esplosione di eros e amore | FOTO

Serena e il suo augurio di Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Silvio Berlusconi, Natale con l’amico speciale: l’augurio agli italiani

In questa dolce foto che ha scattato davanti l’albero di Natale insieme a suo figlio Renzo nato dalla relazione con Nicolò Ancona, suo compagno più giovane di lei di dieci anni.

Nella didascalia manda un augurio speciale a tutti i suoi followers:

“Vi auguro che ‘amore’ sia una parola piena di senso nei vostri rapporti importanti. Vi auguro di migliorare, di cambiare dove è possibile, di essere autentici, anche se usate i filtri di IG come me, di capire fino in fondo il significato di questa parola così piccola ma così potente. Vi auguro di amare prima di tutto voi stessi. Buon Natale”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Quasi 10 mila i like ricevuti da alcuni dei suoi 320 mila followers che la ringraziano per gli auguri originali, con la simpatia che la contraddistingue.