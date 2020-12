Sharon Stone alle prese con i fornelli, una bellezza senza tempo-FOTO

L’attrice Sharon Stone alle prese con il tacchino di natale in cucina, appare molto pratica ed è meravigliosa come sempre

Sharon Stone è una donna meravigliosa, bellissima ancora come allora e anche bravissima a cucinare. Condivide una foto mentre inforna il tacchino con patate nel forno, e appare contentissima. Non si vede con chi ha passato il natale ma sicuramente quel grosso tacchino non è solamente per lei, avrà avuto qualche ospite a casa.

Sharon Stone ha dimostrato di essere contro Trump molto chiaramente

Nelle stories in evidenza dell’attrice, dedicate al 2020 e si vedono solo immagini di Trump e delle elezioni americane. Ci sono moltissime immagini che vanno contro a Trump e che lo prendono in giro e invece condivide la sua approvazione per Biden, nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Ha infatti commentato scrivendo “Welcome back to the United States”, che significa benvenuti di nuovo negli Stati Uniti. Un’affermazione pesante che fa intendere che gli anni in cui Trump è stato Presidente sono stati i peggiori mai visti.

Moltissimi attori e attrice hanno condiviso lo stesso pensiero della Stone, festeggiando in grande quando Biden è stato nominato Presidente. L’attrice ha sollecitato tutti a votare per Biden anche con vignette divertenti come una che diceva:”Cara grande zucca per favore fai qualcosa per il tuo malvagio cugino Trump”. Poi un’altra foto condivisa sempre dall’attrice è un photoshop di Trump nel corpo di una donna con una pistola in mano che dice ” Smettetela di contare”.

Il motivo per cui c’è stato anche tanto supporto alla campagna di Biden è a causa del suo vice Presidente. Che è infatti per la prima volta nella storia degli Stati Uniti una donna, Kamala Harris. Quando infatti hanno vinto le elezioni la Stone ha ringraziato tutte le donne per aver votato. E aver permesso che le loro figli fossero rispettate ugualmente come gli uomini.