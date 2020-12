Silvia Toffanin, arriva la De Filippi in studio poi le lacrime: ”Ora come vado avanti”. Maria oggi è stata ospite a Verissimo e ha parlato della scomparsa della madre della conduttrice

Maria De Filippi e Silvia Toffanin sono sicuramente due delle conduttrici più amate non solo della Mediaset, ma proprio della televisione italiana. Per Silvia è stato un grande onore e piacere poter ospitare Maria nel suo studio di Verissimo, e intervistarla sulla sua lunghissima carriera e ricca di soddisfazioni. Appena arrivata in studio, così come stanno facendo in tanti che sono ospiti da Silvia, Maria ha accennato subito ad un argomento che a Silvia sta molto a cuore, in particolar modo in questo periodo dell’anno.

Maria De Filippi ospite da Silvia Toffanin: le parole commoventi della conduttrice

Silvia, infatti, solo un mese fa ha perso la sua adorata mamma. Un lutto tremendo che ha affrontato con forza e con coraggio, tornando subito a lavoro perché la sua mamma ogni sabato guardava il programma e non avrebbe voluto veder saltare una puntata “a causa sua”. Silvia decise di tornare subito a lavoro proprio perché così avrebbe voluto lei. Una scelta davvero dura per Silvia che, a pochi giorni dalla scomparsa della mamma, era lì in studio ad intervistare i suoi ospiti. Maria le ha fatto i complimenti per questo, facendola commuovere.

C’è stato un lungo momento di silenzio dopo le parole di Maria, Silvia evidentemente commossa non riusciva più a dire nulla. “Ora come vado avanti?” le ha chiesto con ironia, prima di farsi forza e riprendere l’intervista tanto attesa.