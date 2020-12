Sul proprio profilo Instagram, Silvio Berlusconi ha pubblicato una foto, in cui si intravede un luogo magico, dove ha festeggiato il Natale

E’ arrivato a centimetri dal combinarne un’altra delle sue, con l’ennesima dichiarazione vertiginosa. Ma alla fine, come di consueto in questo periodo, tutti sono più buoni e si cerca di mettere in primo piano il lato solidale del proprio cuore. Chi se non il Cav di Forza Italia, Silvio Berlusconi avrebbe dovuto spendere qualche parola in più per i suoi compaesani e augurare a tutti che tutto vada per il sentiero giusto.

Quasi non ci era abituato a queste parole, ma ad una certa età, dove per la maggiore, non si pensa ad altro che ad accudire la propria famiglia era lecito. Dispensa ancora qualche consiglio imprenditoriale, dando qualche “dritta” fondamentale, per cercare di uscire dal “pandemonio” più totale, nel quale si è riversato il nostro Paese.

Silvio Berlusconi scrive agli italiani in occasione delle festività

Si è defilato già da molto tempo a questa parte, ma le condizioni e la preoccupazione del contesto temporale hanno portato in auge la sua figura. “Silvio Berlusconi è stato ricoverato per Covid” si leggeva qualche mese fa sulla copertina principale dei quotidiani nazionali.

L’esperienza e il buon senso ha portato il leader di Forza Italia a superare un ostacolo che per uno della sua età poteva sembrare insormontabile. Poi l’intervento dietro le quinte, ad anticipare le “mosse” del governo ed oggi il Natale più rilassante, trascorso in….Provenza.

Ve ne dà testimonianza lo stesso Cav sul profilo personale Instagram, dove sullo sfondo dell’immagine si nota un posto quasi magico. Dapprima potrebbe far pensare ad un luogo di raccolta, come un ristorante. Ma considerate le restrizioni in essere, questa ipotesi doveva per gioco forza essere scartata.

Poi una seconda foto ha schiarito i dubbi dei fan e propone la presenza felice di Silvio Berlusconi all’interno di un soggiorno incantato. Si tratta dell’appartamento della primogenita Marina, addobbato a tema di Natale, con un albero maestoso e luccicante. L’ex premier ha in braccio un amico davvero speciale, quale il suo fido barboncino Dudù. Mentre nel post sotto la foto scrive agli italiani, donando la parte affettuosa del proprio cuore e di auguri di buone feste