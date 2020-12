Tiziano Ferro, la canzone scritta e mai pubblicata: “Era per una famosa band”

Sette anni dopo, Tiziano Ferro rivela di aver scritto una canzone che avrebbe potuto facilmente fare il giro del mondo.

Il Natale porta grandi sorprese. A sette anni dall’inizio di un grande progetto (in seguito abbandonato) Tiziano Ferro ne svela tutti i retroscena. In un’intervista alla youtuber Sofia Viscardi, il cantante di Latina ha ammesso di aver avuto una canzone in cantiere per molti anni e di non averla mai registrata… o, meglio, fatta registrare. Sì, perché il brano non era per lui, ma per una notissima band inglese, al tempo all’apice del proprio successo. Ecco di chi si tratta.

Tiziano Ferro, quella canzone per gli One Direction mai registrata

~•📹| Tiziano Ferro ha detto che avrebbe dovuto scrivere la versione Italiana di Story Of My Life dei @onedirection ! pic.twitter.com/PGA0WPISDf — LTHQ 🇮🇹 (@LTHQItaly) December 24, 2020

“C’è una cosa di cui credo di non aver mai parlato – ha raccontato Tiziano Ferro -. Nel 2013 stavo registrando il disco di Alessandra Amoroso. I capi della sua casa discografica, la Sony, mi dicono: ti piacerebbe scrivere una canzone in italiano per gli One Direction?“. In quel periodo, infatti, la band stava registrando l’album Midnight Memories (dal nome della sua traccia più celebre) ed i produttori avevano inizialmente pensato di inserirvi una traccia in italiano. “Ho detto: ‘ditemi a che ora e io lo faccio'” racconta ora il cantautore italiano con un sorriso. Purtroppo, però, il progetto morì sul nascere a causa dei numerosi impegni della band inglese.

Qual era la traccia in questione? Si tratta di Story Of My Life, poi diventa uno dei brani più celebri degli One Direction. Tiziano Ferro racconta che il progetto era talmente top secret che la base che ricevette era criptata e si autodistruggeva dopo l’ascolto. “Un po’ mi dispiace” ammette, ricordando il progetto mai andato in porto.