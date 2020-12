Valentina Vignali, il selfie allo specchio è l’apoteosi della sensualità – FOTO

Valentina Vignali ha condiviso ancora uno scatto natalizio per la gioia di tutti i fan: la cestista è bellissima e in splendida forma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali ha condiviso una foto mentre è in bagno davanti allo specchio che ha usato per scattarsi un selfie. La bella cestista indossa un’elegante tutina sportiva color oro, un outfit perfetto per il dopo pranzo di Santo Stefano. Infatti la Vignali condivide un pensiero con i suoi tantissimi follower, un tormentone per coloro che sono eternamente divisi tra il pandoro e il panettone. Lei senza dubbio preferisce il dolce tipico della città di Verona, così come si legge nella didascalia all’immagine della sportiva e influencer. I suoi fan hanno apprezzato lo scatto, che ha ricevuto in poco tempo oltre 50 mila cuoricini e tanti commenti divertiti di chi si è schierato con lei in difesa del pandoro e chi è apparso contrariato. L’unica cosa certa è la bellezza di Valentina che in qualsiasi foto si presenti è sempre impeccabile e sensuale.

LEGGI ANCHE -> Mamma Eva Henger posta FOTO sobria, Mercedesz risponde con fondoschiena da urlo

Valentina Vignali è incinta? Il retroscena spiegato nelle Instagram Stories